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В Сабаильском районе оштрафованы хозяйка детсада и родители 

В Сабаильском районе оштрафованы хозяйка детсада и родители  В Сабаильском районе Баку был выявлен детский сад, функционирующий вопреки карантину
Происшествия
14 августа 2020 г. 15:50
В Сабаильском районе оштрафованы хозяйка детсада и родители 
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В квартире по адресу улица Лермонтова, 119 в Сабаильском районе Баку был выявлен детский сад, функционирующий вопреки карантину.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД республики, сотрудники Сабаильского РУП побывали в указанной квартире. 

В ходе осмотра выяснилось, что проживающая по указанному адресу Джахан Керимова, нарушив карантин, организовала в своей квартире детский сад.

10 малолетних детей были переданы родителям. В отношении владелицы детского сада и родителей составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəbaildə daha bir uşaq bağçasının sahibi və valideynlər cərimələndi

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