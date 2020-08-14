В Сабаильском районе оштрафованы хозяйка детсада и родители 

В квартире по адресу улица Лермонтова, 119 в Сабаильском районе Баку был выявлен детский сад, функционирующий вопреки карантину.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД республики, сотрудники Сабаильского РУП побывали в указанной квартире.
В ходе осмотра выяснилось, что проживающая по указанному адресу Джахан Керимова, нарушив карантин, организовала в своей квартире детский сад.
10 малолетних детей были переданы родителям. В отношении владелицы детского сада и родителей составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.