О нас

В Сабаильском районе изъяли из незаконного оборота 12 кг наркотиков

В Сабаильском районе изъяли из незаконного оборота 12 кг наркотиков В Сабаильском районе изъяли из незаконного оборота 12 кг наркотиков
Происшествия
23 июня 2025 г. 17:39
В Сабаильском районе изъяли из незаконного оборота 12 кг наркотиков

Полиция Сабаильского района изъяла из незаконного оборота 12 кг наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотиков 32-летнего Ульви Рустамли.

При обысках у которого изъяли 4 кг марихуаны, героина, опиума и 100 таблеток сильнодействующего трамадола.

В ходе другой операции был задержан 29-летний Тебриз Агаев, изъято 8 кг марихуаны.

Оба задержанных заявили, что приобрели наркотики по наводке гражданина Ирана через соцсети. Личность причастных устанавливается, расследование по фактам продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda 12 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Другие новости из категории

В Гусаре задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков
В Гусаре задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков
23 июня 2025 г. 18:19
В Загатале сель повредил защитную дамбу на реке Талачай
ФотоВ Загатале сель повредил защитную дамбу на реке Талачай
23 июня 2025 г. 17:55
В Баку предотвращена попытка передачи героина в следственный изолятор в еде
В Баку предотвращена попытка передачи героина в следственный изолятор в еде
23 июня 2025 г. 16:27
Арутюнян рассказал о работе банков сепаратистского режима в Карабахе в годы оккупации
Арутюнян рассказал о работе "банков" сепаратистского режима в Карабахе в годы оккупации
23 июня 2025 г. 15:05
ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория площадью 1420 га
ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория площадью 1420 га
23 июня 2025 г. 12:42
Проходит судебное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях
Проходит судебное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях
23 июня 2025 г. 11:37
В Джалилабаде у бывшего осужденного изъято 13 кг наркотиков
В Джалилабаде у бывшего осужденного изъято 13 кг наркотиков
23 июня 2025 г. 11:15
За минувшие выходные с банковских карт граждан похищено более 32 тыс. манатов
За минувшие выходные с банковских карт граждан похищено более 32 тыс. манатов
23 июня 2025 г. 10:37
Установлены личности погибших в тяжелом ДТП в Губе
Установлены личности погибших в тяжелом ДТП в Губе
23 июня 2025 г. 00:08
В Баку обнаружены боеприпасы
В Баку обнаружены боеприпасы
22 июня 2025 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi