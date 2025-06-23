В Сабаильском районе изъяли из незаконного оборота 12 кг наркотиков

В Сабаильском районе изъяли из незаконного оборота 12 кг наркотиков

Полиция Сабаильского района изъяла из незаконного оборота 12 кг наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотиков 32-летнего Ульви Рустамли.

При обысках у которого изъяли 4 кг марихуаны, героина, опиума и 100 таблеток сильнодействующего трамадола.

В ходе другой операции был задержан 29-летний Тебриз Агаев, изъято 8 кг марихуаны.

Оба задержанных заявили, что приобрели наркотики по наводке гражданина Ирана через соцсети. Личность причастных устанавливается, расследование по фактам продолжается.