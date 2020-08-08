О нас
Report Georgia

В Сабаиле обнаружен незаконно работающий детский сад

В Сабаиле обнаружен незаконно работающий детский сад В жилой квартире по адресуСабаильский район, ул. Братьев Алибековых, 42, квартира 9 обнаружен детский сад, работающий в нарушение карантинных правил.
Происшествия
8 августа 2020 г. 11:22
В Сабаиле обнаружен незаконно работающий детский сад

В жилой квартире по адресу Сабаильский район, ул. Братьев Алибековых, 42, квартира 9 обнаружен детский сад, работающий в нарушение карантинных правил. 

Как сообщили Report в МВД, сразу после получения информации сотрудники Сабаильского районного управления полиции и отдела полиции №8 отправились по указанному адресу.

При осмотре стало известно, что проживающие в квартире Сафарали Микаилов и его супруга Егана Микаилова грубо нарушили правила карантина и организовали детский сад.

Владельцы квартиры сначала сообщили сотрудникам полиции, что не занимаются подобной деятельностью, более того спрятали детей в ванной комнате, пытаясь избежать ответственности.

Однако перед лицом неопровержимых доказательств сотрудников полиции Сафарали и Егана Микаиловы были вынуждены признаться в правонарушении.

При осмотре квартиры были обнаружены 7 малолетних детей, их передали родителям. Владельцы садика были задержаны и доставлены в отдел полиции. Им сделали серьезное предупреждение, составили протокол по Кодексу об административных правонарушениях и каждого по отдельности оштрафовали на 400 манатов.

Родители, поставившие здоровье детей под угрозу, также не избежали ответственности. В отношении них также были составлены протоколы и применен штраф.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоSəbaildə qanunsuz fəaliyyət göstərən uşaq bağçası aşkarlanıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02

Последние новости

12:17
Более 60 человек пропали без вести в результате взрыва в Бейруте Другие страны
11:53
Представитель TƏBİB: Все мы устали от карантина Здоровье
11:50
В России выявили свыше 5 тыс. новых случаев COVID-19 В регионе
11:42
Глава МИД: Армянской оккупации рано или поздно будет положен конец Нагорно-карабахский конфликт
11:22
ФотоВ Сабаиле обнаружен незаконно работающий детский сад Происшествия
10:46
В Грузии возросло число больных коронавирусом В регионе
10:39
Украина намерена получить статус наблюдателя в Тюркском совете В регионе
10:25
Глава МИД: Анализируется работа наших диппредставительств Внешняя политика
10:14
Оштрафованы 5 человек, ехавшие на отдых из Гянджи в Балакян  Происшествия
10:05
Число случаев COVID-19 в Казахстане приблизилось к 100 тыс. В регионе
10:03
Из Грузии эвакуируют более 300 азербайджанцев В регионе
09:38
Армяне нарушили режим прекращения огня 35 раз Нагорно-карабахский конфликт
09:24
В Евлахе грузовик врезался в препятствие, водитель пострадал Происшествия
08:40
Турецкая авиация уничтожила 7 террористов на севере Ирака Другие страны
07:58
ФотоВ Аргентине пожарные стали свидетелями необычного явления Это интересно
Вся новостная лента