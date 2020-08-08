В Сабаиле обнаружен незаконно работающий детский сад

В жилой квартире по адресуСабаильский район, ул. Братьев Алибековых, 42, квартира 9 обнаружен детский сад, работающий в нарушение карантинных правил.

В жилой квартире по адресу Сабаильский район, ул. Братьев Алибековых, 42, квартира 9 обнаружен детский сад, работающий в нарушение карантинных правил.

Как сообщили Report в МВД, сразу после получения информации сотрудники Сабаильского районного управления полиции и отдела полиции №8 отправились по указанному адресу.

При осмотре стало известно, что проживающие в квартире Сафарали Микаилов и его супруга Егана Микаилова грубо нарушили правила карантина и организовали детский сад.

Владельцы квартиры сначала сообщили сотрудникам полиции, что не занимаются подобной деятельностью, более того спрятали детей в ванной комнате, пытаясь избежать ответственности.

Однако перед лицом неопровержимых доказательств сотрудников полиции Сафарали и Егана Микаиловы были вынуждены признаться в правонарушении.

При осмотре квартиры были обнаружены 7 малолетних детей, их передали родителям. Владельцы садика были задержаны и доставлены в отдел полиции. Им сделали серьезное предупреждение, составили протокол по Кодексу об административных правонарушениях и каждого по отдельности оштрафовали на 400 манатов.

Родители, поставившие здоровье детей под угрозу, также не избежали ответственности. В отношении них также были составлены протоколы и применен штраф.