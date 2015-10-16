​В Сабаильском районе начались рейды в связи с незаконными постройками

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Сабаильском районе начались рейды в связи с незаконным присвоением земельных участков и незаконными постройками. Об этом сообщили Report в Исполнительной власти района.

По информации, неоднократно выражалось недовольство в связи с незаконным присвоением земельных участков и незаконным строительством в поселке Бадамдар и вблизи "Парка дружбы" на территории Шихово: "На основе многочисленных обращений жителей района мы начали рейды против незаконного присвоения и ведения строительства на этих территориях группой дельцов.

В ходе рейдов было выявлено свыше 40 фактов присвоения и ограждения земельных участков на территории нового жилого массива в поселке Бадамдар и примыкающего к нему "Парка дружбы" и незаконного строительства частных домов различными лицами. Строительные работы были приостановлены, ограждения вокруг пустых участков сняты, территория очищена".

По информации Исполнительной власти, по итогам рейдов начат сбор документов, после чего все материалы в отношении допустивших нарушения закона лиц будут направлены в правоохранительные органы.