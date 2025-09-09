В Саатлы задержана подозреваемая в культивации конопли
Происшествия
- 09 сентября, 2025
- 12:58
Жительница Саатлинского района Чинара Астанова задержана по подозрению в выращивании наркосодержащих растений.
Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, у задержанной обнаружено и изъято 3 кг марихуаны, расфасованной для продажи, а также кусты культивированной конопли.
По факту возбуждено уголовное дело.
