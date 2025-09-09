ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    В Саатлы задержана подозреваемая в культивации конопли

    Происшествия
    • 09 сентября, 2025
    • 12:58
    Жительница Саатлинского района Чинара Астанова задержана по подозрению в выращивании наркосодержащих растений.

    Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, у задержанной обнаружено и изъято 3 кг марихуаны, расфасованной для продажи, а также кусты культивированной конопли.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

    борьба с наркотиками МВД
    Saatlıda çətənə kollarının kultivasiyasını təşkil etməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

