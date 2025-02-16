О нас

В Саатлы отец и сын задержаны по подозрению в совершении убийства

В Саатлы отец и сын задержаны по подозрению в совершении убийства В результате совместных действий прокуратуры Саатлинского района и районного отделения полиции установлены подозреваемые в совершении умышленного убийства жителя села Ширинбейли Миргасана Сеидова, пропавшего без вести 5 февраля.
Происшествия
16 февраля 2025 г. 14:36
В Саатлы отец и сын задержаны по подозрению в совершении убийства

В результате совместных действий прокуратуры Саатлинского района и районного отделения полиции установлены подозреваемые в совершении умышленного убийства жителя села Ширинбейли Миргасана Сеидова, пропавшего без вести 5 февраля.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, после многочисленных следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Эльшад Аббасов (1980 г.р.) и его сын Эльчин Аббасов (2005 г.р.) 5 февраля в автомобиле, принадлежащем их односельчанину Миргасану Сеидову (1959 г.р.), в селе Ширинбейли задушили его проволокой, преследуя корыстные цели, а затем, чтобы скрыть преступление, привязали к его ногам камень и сбросили тело в водный коллектор в этом районе.

Тело М. Сеидова было извлечено с участием прокурора-криминалиста и эксперта, по делу назначены необходимые экспертизы и продолжаются следственные мероприятия.

По факту в прокуратуре Саатлинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (убийство группой лиц по предварительному сговору) и 120.2.5 (умышленное убийство из корыстных побуждений) Уголовного кодекса. Эльшад и Эльчин Аббасовы задержаны по решению прокуратуры в качестве подозреваемых.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Saatlıda qətl törətməkdə şübhəli sayılan ata və oğlu saxlanılıb

Экслюзивные новости

В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi