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    В Саатлы автомобиль сбил велосипедиста

    Водитель скрылся с места происшествия

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Саатлинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает Аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня в вечерних часах на территории села Гарануру.

    Житель села Мамедов Габиль Алиджан оглы, 1963-го года рождения, во время поездки на велосипеде был сбит проезжавшим автомобилем, который скрылся с места происшествия. Велосипедист, получивший повреждения различной степени тяжести, был доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу.

    По факту ведется расследование.

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