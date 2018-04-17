В Саатлы автомобиль сбил велосипедиста

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Саатлинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как передает Аранское бюро Report, инцидент произошел сегодня в вечерних часах на территории села Гарануру.

Житель села Мамедов Габиль Алиджан оглы, 1963-го года рождения, во время поездки на велосипеде был сбит проезжавшим автомобилем, который скрылся с места происшествия. Велосипедист, получивший повреждения различной степени тяжести, был доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу.

По факту ведется расследование.