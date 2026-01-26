Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Саатлы автомобиль насмерть сбил мужчину

    Происшествия
    • 26 января, 2026
    • 09:30
    В Саатлы автомобиль насмерть сбил мужчину

    В Саатлинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает Report, Мансимов Физули Хилал оглу (1980 г.р.), находясь за рулем автомобиля марки Mitsubishi Pajero, насмерть сбил пешехода Искендерова Хикмета Гахраман оглу, 1981 года рождения.

    В результате наезда 42-летний Искендеров скончался на месте происшествия.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Саатлы наезд ДТП смерть МВД
    Saatlıda avtomobil 45 yaşlı kişini vuraraq öldürüb

