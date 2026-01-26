В Саатлы автомобиль насмерть сбил мужчину
Происшествия
- 26 января, 2026
- 09:30
В Саатлинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, Мансимов Физули Хилал оглу (1980 г.р.), находясь за рулем автомобиля марки Mitsubishi Pajero, насмерть сбил пешехода Искендерова Хикмета Гахраман оглу, 1981 года рождения.
В результате наезда 42-летний Искендеров скончался на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
