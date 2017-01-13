В съемном доме в Шамкире найдено обгоревшее тело жителя Дашкесанского района

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошел пожар в частном жилом доме.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Азербайджана, случай зарегистрирован на территории села Ени Хаят.
Согласно информации, пожар произошел в доме, принадлежавшем жительнице села Хумар Гасановой. После того, как огонь был потушен, обнаружено обгоревшее тело жителя Дашкесанского района Рафига Аскерова, снимающего жилье в селе.
По факту начато расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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