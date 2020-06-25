В ряд регионов назначены новые прокуроры

Выполняются работы по комплектации кадрового корпуса органов прокуратуры Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно соответствующим приказам, подписанным генпрокурором Кямраном Алиевым, на должность прокурора Агстафинского района назначен Анар Джафаров, Агдамского района - Васиф Сулейманов, Джалилабадского района - Вахид Мамедов, Лачынского района - Илкин Мустафаев. А Исмаил Гаибов назначен заместителем начальника особого управления по координации вопросов конфискации Генпрокуратуры, Габиль Гасымов – начальником заместителя Управления надзора над следствием в прокуратуре Генпрокуратуры.

Кроме того, подписанными генпрокурором приказами, на Рашада Багирова возложено исполнение обязанностей прокурора Гахского района, Вели Мустаефаева – Масаллинского района, Алиля Велиева – Саатлинского района, Расима Мустафаева – Загатальского района, Али Алиева – Астаринского района, Насифа Наджафова – Нефтчалинского района.

Продолжаются реформы для комплектации кадрового корпуса работниками за их профессионализм и нравственные качества.