​В России задержана преступная группировка во главе с гражданином Азербайджана

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники наркополиции обезвредили в Лысьве героиновых наркоторговцев.
Как передает Report, всего было задержано семерых наркосбытчиков во главе с руководителем преступной группой, гражданином Республики Азербайджан.
Установлено, что азербайджанец приобретал героин в крупном размере в Перми и перевозил наркотик в Лысьву для дальнейшей продажи. Дальше наркотик передавался трем наиболее приближенным наркоторговцам, которые в свою очередь партиями от 20 до 50 граммов передавали наркотик мелким сбытчикам.
Задержания проводились с участием сотрудников полиции и ГИБДД.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
News DepartmentАвтор новости
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