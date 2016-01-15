В России задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся перевезти гашиш в микроволновке - ФОТО

Баку. 15 января REPORT.AZ/ Оперативники Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Свердловской области вместе с сотрудниками МВД России задержали на станции "Екатеринбург-Пассажирский" 48-летнего гражданина Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

При досмотре сумки и микроволновой печи, находившейся при подозреваемом, сотрудники правоохранительных органов изъяли два брикета в днище микроволновки с прессованным гашишем массой более двух килограммов, вероятно, иранского происхождения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт наркотических средств в крупном размере". Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания Екатеринбурга.