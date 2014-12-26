В России задержаны подозреваемые в похищении азербайджанцы

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Представители правоохранительных органов города Москвы задержали двух уроженцев Азербайджана по подозрению в похищении москвича и его сына. Злоумышленники требовали от похищенных переоформить на них квартиру. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", освобождение заложников произошло 20 декабря. По факту похищения людей и вымогательства возбуждено уголовное дело, задержанным предъявлено обвинение.

Отметим, что, согласно информации правоохранительных сил, 4 декабря неизвестные, представившись работниками коммунальной службы, вошли в квартиру мужчины, расположенную по адресу: Севастопольский проспект, дом 46. Преступники избили пострадавшего, увезли в город Узловая Тульской области и заперли в съемном доме. На следующий день подозреваемые таким же способом похитили и 29-летнего сына мужчины.

От владельца квартиры злоумышленники требовали переписать недвижимость на одного из похитителей.