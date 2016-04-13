В России вынесен приговор участникам массового избиения азербайджанца в СИЗО

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Новосибирске вынесен приговор участникам массового избиения уроженца Азербайджана в СИЗО №1 города, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении Евгения Антипова, Игоря Семенова и Дмитрия Максимова. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем психическое расстройство. Суд приговорил Е. Антипова к 9 годам и 6 месяцам лишения в исправительной колонии особого режима. И. Семенов получил 8 лет 9 месяцев в колонии строгого режима, Д.Максимов - 8 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным суда, Е. Антипов, имея криминальный статус "вора в законе", создал в СИЗО № 1 Новосибирска устойчивую организованную группу для расправы над Кенаном Джалиловым.

К. Джалилову инкриминировалось участие в этнической ОПГ, вымогательство денег у своих соотечественников, похищение предпринимателей, покушение на жизнь пяти человек, незаконное ношение оружия и причинение вреда здоровью. Однако перед судом 30-летний уроженец Азербайджана предстать уже не смог.

Мужчина попал в реанимацию с тяжелыми травмами: переломами височной и теменной костей черепа, обширным отеком головного мозга. Он сразу впал в кому, из-за состояния здоровья не смог нести ответственность за инкриминируемые ему деяния, и сейчас, придя в сознание, проходит принудительное лечение.