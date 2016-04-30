В России в квартире азербайджанца обнаружен труп

Баку. 30 Апреля. REPORT.AZ/ Двое граждан Республики Молдова найдены мертвыми сегодня и вчера в разных районах Петербурга.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, по предварительным данным, первого из них полицейские обнаружили 29 апреля около 19:00 в квартире дома 110 по проспекту Обуховской Обороны.

О трупе сообщил хозяин жилища, 46-летний уроженец Азербайджана. Он рассказал, что приезжий делал в его квартире ремонт.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Другого мертвого молдованина нашли в придорожной канаве в поселке Парголово сегодня. Труп с колото-резаным ранением в область сердца обнаружили в 30 метрах от дома 20 по Пляжевой улицы, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Оба тела отправлены в морг на исследование.