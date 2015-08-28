​В России в ходе драки один гражданин Азербайджана убит, двое ранены

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Накануне днем на территории Апраксина двора в Санкт-Петербурге произошла драка, в ходе которой преступники смертельно ранили ножом 32-летнего гражданина Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на "Росбалт", об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, участники конфликта также ранили 28-летнего и 31-летнего выходцев из Азербайджана. Пострадавших увезли в Мариинскую больницу. У одного из них выявлено проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Второй доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии — у него выявлена резаная рана спины.

Преступники с места происшествия скрылись. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.