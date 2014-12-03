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    ​В России в связи с убийством азербайджанского военнослужащего проводится проверка

    Командир десантно-штурмовой дивизии опроверг информацию о межнациональном конфликте

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В России по факту смерти азербайджанского военнослужащего 76-й дивизии ВДВ в Пскове проводится доследственная проверка.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник источник в военной прокуратуре Псковского гарнизона.

    "В настоящее время военно-следственным отделом Псковского гарнизона проводится доследственная проверка по факту смерти военнослужащего, по ее результатам будет возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

    Руководитель военно-следственного отдела СК РФ по Псковскому гарнизону Виталий Миронов подтвердил ТАСС факт инцидента, однако от комментариев воздержался. "Официальных данных пока дать не можем", - сказал он.

    Инцидент произошел 27 ноября в одной из частей 76-й дивизии ВДВ, однако военные подтвердили этот факт только в понедельник.

    В ходе ссоры военнослужащий нанес ножевые ранения троим десантникам, один из которых скончался 29 ноября в военном госпитале Пскова.

    В СМИ распространяются сведения о том, что случился он на межнациональной почве.

    Командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии Алексей Наумец опроверг информацию о межнациональном конфликте на территории 104-го полка. 

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