​В Подмосковье уроженцы Азербайджана похитили женщину с требованием продажи им квартир в Москве

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Подмосковные полицейские освободили женщину, похищенную уроженцами Азербайджана, которые требовали продать им несколько квартир в Москве и Московской области, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, преступники схватили женщину в Балашихе, где находится одна из принадлежащих ей квартир. Знакомый женщины, безработный гражданин Азербайджана, совместно еще с двумя подельниками, связал ее и насильно посадил в машину. Похищенную отвезли во Владимирскую область, где двое суток удерживали и требовали продать квартиры.

В течение суток сотрудники уголовного розыска в деревне Старые Петушки Владимирской области задержали еще троих безработных мужчин, причастных к похищению.

По данному факту сотрудниками главка СКР по Московской области возбуждено уголовное дело по статье УК России "похищение человека", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.