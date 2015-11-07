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    ​В России уничтожили 500 кг фруктов и овощей, которыми торговал азербайджанец

    Когда его попросили предъявить соответствующую сопроводительную документацию на продукты, у мужчины ее не оказалось

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Представители госструктуры уничтожили партию фруктов и овощей весом 500 кг - ими на площади Толстого торговал гражданин Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел сегодня в ходе масштабного рейда сотрудников Государственной ветеринарной инспекции.

    Когда его попросили предъявить соответствующую сопроводительную документацию на продукты, у мужчины ее не оказалось. В результате было принято решение об уничтожении полутонны овощей и фруктов.

    Госветинспекция утверждает, что подобные акции будут проводится в регионе и дальше.

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