В России судят азербайджанца за убийство земляка из-за квартплаты

В Южно-Сахалинске на скамье подсудимых оказались 43-летний азербайджанец и его 37-летняя приятельница.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, они подозреваются в убийстве арендовавшего с ними квартиру 55-летнего гражданина Азербайджана.

30 марта 2018 года в доме №37 жилмассива Северный городок произошел пожар. Загорелась одна из квартир. Когла пламя было потушено, в помещении было найдено тело мужчины с явными признаками насильственной смерти. Эксперты выяснили, что смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

По версии следствия, подсудимые и потерпевший арендовали квартиру для проживания. Между собой приятели договорились, что будут платить за нее равными частями, но потерпевший несколько месяцев не вносил свою долю из-за отсутствия денег. Постоянные ссоры и разбирательства ни к чему не привели: сосед не мог заплатить за жилье.

29 марта в ходе спора ему были нанесены множественные побои, в результате 55-летний гражданин Азербайджана скончался. Чтобы скрыть преступление, подсудимые подожгли труп и сбежали из квартиры.

Следователи направили уголовное дело в суд.