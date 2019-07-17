 Наверх

В России судят азербайджанца за убийство земляка из-за квартплаты

В России судят азербайджанца за убийство земляка из-за квартплаты

В Южно-Сахалинске на скамье подсудимых  оказались 43-летний азербайджанец и его 37-летняя приятельница.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, они подозреваются в убийстве арендовавшего с ними квартиру 55-летнего гражданина Азербайджана. 

30 марта 2018 года в доме №37 жилмассива Северный городок  произошел пожар. Загорелась одна из квартир. Когла пламя было потушено, в помещении было найдено  тело мужчины с явными признаками насильственной смерти. Эксперты выяснили, что смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

По версии следствия, подсудимые и потерпевший арендовали  квартиру для проживания. Между собой приятели договорились, что будут платить за нее равными частями, но потерпевший несколько месяцев не вносил свою долю из-за отсутствия денег. Постоянные ссоры и разбирательства ни к чему не привели: сосед не мог заплатить за жилье.

29 марта в ходе спора ему были нанесены множественные побои, в результате 55-летний гражданин Азербайджана скончался.  Чтобы скрыть преступление, подсудимые подожгли труп и сбежали из квартиры.

Следователи направили уголовное дело в суд. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!