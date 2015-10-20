​В России состоялся суд над азербайджанцем, убившим капитана полиции

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Мосгорсуде состоялось заседание по делу об убийстве сотрудника полиции, застреленного в апреле прошлого года при задержании преступника в Новой Москве.

Как передает Report, судья допросил сотрудника уголовного розыска, ставшего свидетелем убийства капитана полиции Сергея Жадобкина, проводившего оперативные мероприятия.

Убийство полицейского произошло в апреле прошлого года в квартире на Радужной улице в поселке Московский на территории Новой Москвы. Его убил 49-летней уроженец Республики Азербайджан Халил Сарыев.

Тогда оперативники уголовного розыска УВД Красногорского района, проводя оперативные мероприятия по расследованию убийства, произошедшего в Красногорском районе Московской области, вышли на след предполагаемого преступника. По полученным при помощи биллинга мобильной связи данным полицейских, подозреваемый находился в одной из квартира дома в поселке Московский. В ходе проверки данных в указанной квартире началась перестрелка – капитан Жадобкин получил смертельные ранения в грудь и голову.

Подробности тех событий рассказал Максим Леликов – коллега убитого, прибывший с ним в тот день на адрес. Он рассказал, что, приехав примерно около полуночи по адресу, они вычислили квартиру. Затем капитан Жадобкин снял куртку и кобуру, положил пистолет в карман. В левой руке он держал удостоверение сотрудника. Позвонив в дверь, Сергей сказал, что он сосед снизу, его заливают и попросил открыть дверь. С той стороны мужчина с акцентом ответил, что у него в квартире все в порядке. Тем не менее, Жадобкин попросил открыть дверь для того, чтобы убедиться лично.

Эта переплака длилась около 30 минут. Квартирант заявил, что если Сергей не уйдёт, то он вызовет полицию. «Сосед» согласился их подождать и уже с ними зайти в квартиру и убедиться, что действительно все в порядке.

В какой-то момент щелкнул затвор двери, и она приоткрылась. Сергей потянул ручку и увидел, что в комнату напротив убегает человек. Сергей шагнул через порог. В правой руке он держал пистолет, а в левой удостоверение. Крикнув «Стоять! Полиция, уголовный розыск!», Сергей ринулся за убегающим. В этот момент из кухонного проема раздались выстрелы. Жадобкин отбросил служебное удостоверение и, развернувшись в сторону стрелявшего и встав на колено, перезарядил пистолет и произвёл два выстрела.

– На груди у него было кровавое пятно, я понял, что его ранили, – вспоминает Леликов, стоявший в этот момент рядом в коридоре квартиры. – Со стороны кухни раздался ещё один выстрел, и я увидел, что пуля попала ему в лицо. Сергей упал навзничь ногами к кухне, головой к стене. Я понял, что он убит. Я крикнул: «Прекратить стрелять! Мы из полиции! Бросай оружие и выходи!» Мужской голос кричал в ответ: «Мне все равно кто вы такие! Заходите, я всех убью».

Затем с первого этажа поднялся еще один сотрудник полиции, вызвавший подмогу.

– Через некоторое время прибыл наряд местного отдела вневедомственной охраны – 3 человека, в бронежилетах. Мы рассказали о случившемся. И показали откуда ведётся огонь. Прибыл второй наряд. Старший сказал: «Так как вы без бронежилетов, спускайтесь вниз». Мы спустились, по телефону доложили своему руководству, устно – местному.

К этому времени дом был оцеплен, вызвали спецназ. Также велись переговоры, преступникам предлагали сдаться.

Через какое-то время стрелявший сдался, при этом, как утверждает полицейский, сделал он это после того, как случайно выстрелил себе в правую ногу из охотничьего ружья «Сайга-12К».

Помимо него в квартире были задержаны – его супруга и еще двое мужчин, которым, по всей видимости, также предстоит рассказать об увиденном в ту ночь, только с другого ракурса.

Сарыеву предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ, данная статья предполагает наказание в виде пожизненного лишения свободы).

Адвокаты же подсудимого убеждены, что оперативники действовали не по инструкции и даже «бросили напарника». Сам же Сарыев задал в суде свидетелю Леликову фактически три уточняющих вопроса, последним звучал так: «Когда я убил, Вы где были?»