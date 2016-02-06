В России разбился самолет, погибли пилот и все пассажиры воздушного судна - VİDEO

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Самолет Ан-2 упал в Оренбургской области, в результате крушения погибли пилот и все пассажиры воздушного судна, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. Сообщается, что самолет был задействован компанией "Транснефть".

По данным Следственного комитета, в результате пилота погибли два пилота и сотрудник нефтедобывающей компании. Советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин заявлял агентству, что самолет Ан-2 был задействован "Транснефтью" для обследования магистрального трубопровода, а на борту находился инженер по эксплуатации нефтепроводов.