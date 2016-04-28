​В России пропал без вести 32-летний азербайджанец - ФОТО

Баку. 28 Апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Иркутское» ведут поиски без вести пропавшего жителя областного центра.

Как передает Report, сообщение об исчезновении Алиева Рамала Фарман оглы, 1984 года рождения, поступило в полицию 23 апреля.

По словам родственников, в минувшую субботу мужчина отправился на Центральный рынок, где он работает, и домой не вернулся. До настоящего времени местонахождение мужчины остается неизвестным.

На вид разыскиваемому 30 лет, рост 165-167 сантиметров, глаза карие, среднего телосложения, уроженец республики Азербайджан. Был одет в куртку черного цвета, серые брюки, кожаные туфли черного цвета.