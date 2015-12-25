​В России уроженцы Азербайджана осуждены за организацию сбыта крупной партии героина

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Городской суд Канска в России приговорил четырех человек к 22 годам лишения свободы за попытку продажи более 4 кг героина, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Один из осужденных прибыл специально из Кыргызстана, остальные участники наркогруппы - уроженцы Азербайджана, проживающие в краевом центре. "В ходе следствия было установлено, что четверо подозреваемых вступили в преступный сговор с целью сбыта особо крупной партии героина. Наркотическое средство они должны были приобрести в Иркутске и перевезти его в Красноярск", - рассказали в пресс-службе краевого УФСКН.

Задержали наркодилеров в Канске. В ходе личного досмотра одного из подозреваемых полицейские изъяли 200 г героина, а в ходе осмотра автомобилей задержанных - основную партию наркотического средства, весом более 4 кг.

Все подсудимые свою вину признали. Суд учел, что следователям было оказано содействие в раскрытии преступления. Двое из наркодилеров получили по 5 лет лишения свободы, еще двое по 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Одному из осужденных удалось сократить срок наказания. Судебная коллегия по уголовным делам краевого суда снизила его до 5 лет и 11 месяцев, в виду наличия у виновного малолетних детей.