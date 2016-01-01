​В России осужден гражданин Азербайджана - отец троих детей

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ К 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорен проживающий в Тобольске гражданин Азербайджана Физули Алиев. Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера

Как передает Report, об этом сообщает «Тобольск-Информ» со ссылкой на местную прокуратуру.

Согласно источнику, преступление было совершено 23 августа 2015 года на пешеходной дорожке между домом № 3 и детсадом в 6 микрорайоне города Тобольска.

Тобольский сайт приводит слова помощника прокурора города Ильсии Шоноховой, которая заявила, что отец троих детей Физули Алиев признался в соденном и попросил об особом порядке проведения судебного разбирательства.

Мигранта взяли под стражу в зале суда.