В России обнаружены тела супругов-азербайджанцев

Москва. 18 января. REPORT.AZ/ В Шаховском районе Московской области России тела супругов-азербайджанцев обнаружены в их собственном частном доме.

Как сообщает российское бюро Report, тела Расима Бекир оглу Гурбанова 1980 г.р. и его супруги Людмилы Самед гызы Гурбановой обнаружили соседи.

На телах не было обнаружено признаков насилия. В семье остлись двое детей, мальчики 6 и 8 лет.

Игбал Рустамов