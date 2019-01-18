В России обнаружены тела супругов-азербайджанцев

https://report.az/storage/news/8e2d9e8a09d00b984157591d272ffa40/ee826c97-a48f-4bd9-96a1-b70dd04bc787_292.jpg
Москва. 18 января. REPORT.AZ/ В Шаховском районе Московской области России тела супругов-азербайджанцев обнаружены в их собственном частном доме.
Как сообщает российское бюро Report, тела Расима Бекир оглу Гурбанова 1980 г.р. и его супруги Людмилы Самед гызы Гурбановой обнаружили соседи.
На телах не было обнаружено признаков насилия. В семье остлись двое детей, мальчики 6 и 8 лет.
Игбал Рустамов
Mübariz AslanovАвтор новости