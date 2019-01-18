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    В России обнаружены тела супругов-азербайджанцев

    Москва. 18 января. REPORT.AZ/ В Шаховском районе Московской области России тела супругов-азербайджанцев обнаружены в их собственном частном доме. 

    Как сообщает российское бюро Report, тела Расима Бекир оглу Гурбанова 1980 г.р. и его супруги Людмилы Самед гызы Гурбановой обнаружили соседи. 

    На телах не было обнаружено признаков насилия. В семье остлись двое детей, мальчики 6 и 8 лет.

    Игбал Рустамов

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