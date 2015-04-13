​В России между азербайджанцами произошла поножовщина: 3 человека получили ранения

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Трое мужчин получили ножевые ранения во время драки, которая произошла около одного из кафе в Зеленограде.

Как передает Report, по данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, и пострадавшие, и подозреваемые являются азербайджанцами.

"В воскресенье рано утром в больницу были доставлены трое рабочих одной из строительных компаний с ножевыми ранениями", - сказал сотрудник пресс-службы московской полиции.

Как установила полиция, все трое были обнаружены медиками около кафе, расположенного в Зеленограде по адресу: проезд 4806, дом 1, строение 4.

Пострадавшие назвали полиции имена подозреваемых в нападении, ведется розыск. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.