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    ​В России между азербайджанцами произошла поножовщина: 3 человека получили ранения

    Кровавая поножовщина произошла у стен кафе в Зеленограде

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Трое мужчин получили ножевые ранения во время драки, которая произошла около одного из кафе в Зеленограде.

    Как передает Report, по данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, и пострадавшие, и подозреваемые являются азербайджанцами.

    "В воскресенье рано утром в больницу были доставлены трое рабочих одной из строительных компаний с ножевыми ранениями", - сказал сотрудник пресс-службы московской полиции.

    Как установила полиция, все трое были обнаружены медиками около кафе, расположенного в Зеленограде по адресу: проезд 4806, дом 1, строение 4.

    Пострадавшие назвали полиции имена подозреваемых в нападении, ведется розыск. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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