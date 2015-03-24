​В России из тюрьмы сбежал 43-летний гражданин Азербайджана

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Незаконно проживающих на территории России, 43-летний гражданин Азербайджана сбежал из тюрьмы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, 20 марта, все нелегальные мигранты, которых задержали, чтобы выдворить за пределы РФ, находились в камере спецприемника УФМС, расположенного на улице 40 лет Октября.

В понедельник, 23 марта, сотрудники управления обнаружили, что два иностранца сбежали. Известно, что 43-летний гражданин Азербайджана и 28-летний уроженец Грузии пропали в один из выходных дней.

В настоящее время мужчин разыскивают сотрудники миграционной службы и полицейские.

По данному факту проводится служебная проверка. Правоохранители устанавливают, каким образом задержанные могли покинуть спецприемник.