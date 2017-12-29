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    В России гражданин Азербайджана получил 16 лет колонии за заказное убийство

    Труп осуждённые вывезли в лес в автомобиле, где подожгли машину

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Иркутский областной суд приговорил гражданина Азербайджана к 16 годам колонии за заказ убийства ростовщика в Слюдянке, исполнитель получил 18 лет колонии.

    Как передает Report, об этом сообщается 29 декабря на сайте прокуратуры Иркутской области.

    Суд установил, что в январе 2017 года гражданин Азербайджана, не желая возвращать ростовщику долг в 130 тысяч рублей, предложил ранее судимому за убийство жителю Слюдянки за материальное вознаграждение убить кредитора.

    Мужчины пригласили ростовщика в квартиру, где исполнитель нанёс ему несколько ударов по голове железной трубой. Пострадавший скончался на месте. Труп осуждённые вывезли в лес в автомобиле, где подожгли машину.

    Оба осуждённых будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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