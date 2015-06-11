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    ​В России будут судить жителя Азербайджана, убившего работника аксайского рынка за замечание

    Гражданин Азербайджана скрывался от правоохранителей больше года

    Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ В Аксайском районе гражданин Республики Азербайджан, обвиняемый в убийстве местного жителя и скрывавшийся от следствия более года, предстанет перед судом.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

    48 летний гражданин Республики Азербайджан в октябре 2013 года вместе со своим знакомым выпивал на территории одного из овощных рынков г. Аксая. Работник рынка сделал выпивавшим замечание, тем не понравилось, завязалась ссора. В итоге конфликт завершился убийством: собутыльники, вооружившись ножом и топором, напали на мужчину. От множественных колото-резаных ран работник рынка скончался.

    Одного из убийц задержали сразу по горячим следам. А вот гражданин Республики Азербайджана скрывался от правоохранителей больше года. Задержали его 26 марта 2015 года в Ивановской области.

    Первого осудили и лишили свободы сроком на 16 лет. В отношении второго собрана доказательная база, и уголовное дело передано в суд.

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