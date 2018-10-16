В России азербайджанец получил тяжелые ранения при попытке помешать ограблению

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанца ранили в Санкт-Петербурге при попытке помешать ограблению.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел при нападении на продовольственный магазин. Воспользовавшись отсутствием продавца, преступник взял из кассы выручку в 10 тысяч рублей (более 150 долларов США). Его пытался остановить покупатель, в ответ налетчик выхватил нож.

В результате 38-летнего гражданина Азербайджана госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него проникающую колото-резаную рану грудной клетки слева, резаную рану левого предплечья.