В России азербайджанец объявлен в международный розыск

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В России уроженец Азербайджана, участник преступной группы Хагани Пашаев, обвиняемый в незаконном производстве и сбыте алкоголя, объявлен в международный розыск, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Суд Октябрьского районного суда Омска признал пятерых уроженцев Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана - Хагани Пашаева, Эляра Махмудова, Элджана Османова, Шавката Умарова, Мухамедали Акматали-уулу - виновными в незаконном производстве и сбыте алкоголе группой лиц и приговорил их к лишению свободы на срок от 1,5 до 3 лет с отбыванием в колонии общего режима

Х.Пашаев скрылся и объявлен в международный розыск.

В 2016 году эта группа организовала производство алкогольной продукции из воды и непригодного для употребления в пищу технического спирта, которую разливали по бутылкам, наклеивали этикетки с наименованием известных брендов, после чего продавали оптом по заниженным ценам.