​В России азербайджанца приговорили к 9,5 годам тюрьмы за контрабанду кокаина

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима уроженца Азербайджана Тамирлана Кадимова за контрабанду кокаина в Петербург из Южной Америки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в городской прокуратуре.

По данным ведомства, осенью прошлого года мужчина договорился о контрабанде с дилером из Республики Эквадор и сообщницей, россиянкой Марьяной Иманаевой. Согласно преступной схеме, женщина, находясь в одной из стран Южной Америки, получила кокаин общей массой 1,4 кг. Она спрятала его во флаконах из-под средств личной гигиены и пыталась провезти в багаже на территорию России через аэропорт Пулково, где ее встречал Кадимов. Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ России на автопарковке у аэропорта.

Ранее Иманаеву, которая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, суд приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.