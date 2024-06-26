В результате серьезного ДТП в Сальяне пострадали четыре человека

В результате серьезного ДТП в Сальяне пострадали четыре человека

В Сальяне произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 4 человека, включая 3 членов одной семьи.

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В Сальяне произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека, включая трех членов одной семьи. Как сообщает аранское бюро Report , в результате столкновения двух автомобилей травмы различной степени тяжести получили три жителя села Шоркянд Нефтчалинского района Шахзаде Элван гызы Гёйчаева (1990 года рождения), Фатима Расим гызы Гёйчаева (2008 г.р.), Абузяр Расим оглу Гёйчаев (2010 г. р.), а также житель Баку Рашад Азер оглу Бабаев (2003 г.р.). Пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал