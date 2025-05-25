В результате серьезного ДТП в Нахчыване пострадали пять человек

В результате серьезного ДТП в Нахчыване пострадали пять человек

В результате серьезного ДТП в Нахчыване пострадали пять человек

Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на автодороге Нахчыван – Батабат, на территории села Бичанек.

Автомобиль марки Mercedes выехал с проезжей части и опрокинулся. В результате аварии пострадали жители села Шакерабад Бабекского района — Фархад Велиев (2014 г. р.), Нурай Гасанова (2005 г. р.), Сура Зейналова (2004 г. р.), Нихад Гасанов (2003 г. р.) и Ферахим Велиев (2002 г. р.).

Все пострадавшие были госпитализированы в Нахчыванскую Республиканскую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции, ведется расследование.