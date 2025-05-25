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В результате серьезного ДТП в Нахчыване пострадали пять человек

В результате серьезного ДТП в Нахчыване пострадали пять человек В результате серьезного ДТП в Нахчыване пострадали пять человек
Происшествия
25 мая 2025 г. 22:08
В результате серьезного ДТП в Нахчыване пострадали пять человек

В результате серьезного ДТП в Нахчыване пострадали пять человек

Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован на автодороге Нахчыван – Батабат, на территории села Бичанек.

Автомобиль марки Mercedes выехал с проезжей части и опрокинулся. В результате аварии пострадали жители села Шакерабад Бабекского района — Фархад Велиев (2014 г. р.), Нурай Гасанова (2005 г. р.), Сура Зейналова (2004 г. р.), Нихад Гасанов (2003 г. р.) и Ферахим Велиев (2002 г. р.).

Все пострадавшие были госпитализированы в Нахчыванскую Республиканскую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Batabat yolunda avtomobil yoldan çıxaraq aşıb, 5 nəfər xəsarət alıb

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