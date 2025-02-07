В результате оккупации Физули нанесен материальный ущерб на сумму более 3,4 млрд манатов

В результате оккупации большей части Физулинского района 83 544 мирных жителя были изгнаны из своих домов.

В результате оккупации большей части Физулинского района 83 544 мирных жителя были изгнаны из своих домов.

Как сообщает Report , об этом на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения заявил помощник генерального прокурора Азербайджана по особым поручениям Тугай Рагимли.

Прокурор уточнил, что материальный ущерб по 22 635 объектам имущества, находившимся в частной собственности жителей Физули и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 3,4 миллиарда манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.