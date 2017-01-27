Пожар на "Советской" полностью потушен: есть погибший и раненый - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Пожар на территории "Советской" в Баку полностью потушен.

Как сообщает находящийся на месте происшествия сотрудник Report, в результате пожара в одной из квартир погибла получившая ожоги Лия Михайловна Хазитова 1969 г.р. Пострадавшая Раиса Вахидовна Абыталыбова 1935 г.р. госпитализирована.

Кроме того, спасены два человека, которые также госпитализированы.

*** 18:59

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В результате пожара на территории "Советской" в Баку погиб 1 человек, еще 1 получил ожоги.

Как сообщает находящийся на месте происшествия сотрудник Report, пожар начался в трехэтажном жилом здании на улице Ази Асланова, 1/17 Ясамальского района, в котором проживает 5 семей.

В результате происшествия в одной из квартир погибла получившая ожоги Лия Михайловна Хазитова 1969 г.р. Пострадавшая Раиса Вахидовна Абыталыбова 1935 г.р. госпитализирована.

На данный момент жители здания эвакуируются. Для локализации и тушения пожара на место происшествия привлечены 16 пожарных машин министерства по чрезвычайным ситуациям.

В связи с произошедшим создан штаб.

Кроме того, на втором этаже здания беспомощной остается женщина, а на третьем этаже - мужчина. Для их вызволения на место происшествия привлечены сотрудники Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям. В то же время сюда прибыли три машины скорой помощи.