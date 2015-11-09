В результате проливных дождей в Астаре затопило более 150-ти частных домов - ВИДЕО

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Астаре затопило более 150-ти частных домов.

Об этом Report сообщил заместитель главы Исполнительной власти района Аллахверен Махмудов.

По его словам, подобная ситуация возникла после наблюдающихся в последние 3 дня продолжительных осадков: "Стекающие с гор дождевые воды скопились на низменных территориях города. Жители проспекта Гейдара Алиева, улиц Наримана Нариманова, Азадлыг столкнулись с проблемами".

Заместитель главы ИВ заявил, что в отдельных местах уровень скопившейся во дворах воды составляет 40-70 см: "Принимаются шаги по оказанию местным жителям необходимой помощи. При возможности воду выкачивают насосами. Спасатели МЧС принимают необходимые меры".

Жители улицы Наримана Нариманова отмечают, что сель берет начало с территории Ирана. Они заявляют о повышении уровня реки: "В случае своевременной установки плотин или же рытья канав ситуация не приняла бы подобного масштаба".