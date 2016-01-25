 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате пожара в жилом доме в Маштагах отравились женщина и ее малолетняя дочь

    По факту ведется расследование

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В результате пожара в жилом доме в поселке Маштаги отравились два человека, одним из которых является малолетний ребенок. 

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

    Согласно информации, пожар произошел в доме Турала Ясинова, проживающего в поселке Маштаги Сабунчинского района. В результате сгорели конструкции дома, жена Т.Ясинова Рамиля и его малолетняя дочь Фатима отравились, им на месте была оказана медицинская помощь. 

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi