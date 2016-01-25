В результате пожара в жилом доме в Маштагах отравились женщина и ее малолетняя дочь

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В результате пожара в жилом доме в поселке Маштаги отравились два человека, одним из которых является малолетний ребенок.

Как сообщает Report, информация об этом размещена на официальном сайте министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, пожар произошел в доме Турала Ясинова, проживающего в поселке Маштаги Сабунчинского района. В результате сгорели конструкции дома, жена Т.Ясинова Рамиля и его малолетняя дочь Фатима отравились, им на месте была оказана медицинская помощь.

По факту ведется расследование.