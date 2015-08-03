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    В результате несчастных случаев погибли 4 человека

    По фактам ведутся расследования

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Жительница города Мингячевир умерла в результате неосторожности. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), 2 августа жительница города Мингячевир Гюльбадам Давудова упала с балкона своей квартиры, в результате чего скончалась.

    В 13-м микрорайоне города Сумгайыт житель поселка Г.З.Тагиев Исмаил Рустамов упал с крыши двухэтажного строения, где он работал. И.Рустамов скончался на месте. 

    Житель села Гыраглы Саатлинского района Мохлат Аббасов умер в результате удара током во время починки водного мотора. 

    Жительница Гедабекского района Кёнуль Мамедова скончалась по дороге в больницу от пищевого отравления.

    По указанным фактам ведутся расследования. 

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