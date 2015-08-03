В результате несчастных случаев погибли 4 человека

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Жительница города Мингячевир умерла в результате неосторожности.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), 2 августа жительница города Мингячевир Гюльбадам Давудова упала с балкона своей квартиры, в результате чего скончалась.

В 13-м микрорайоне города Сумгайыт житель поселка Г.З.Тагиев Исмаил Рустамов упал с крыши двухэтажного строения, где он работал. И.Рустамов скончался на месте.

Житель села Гыраглы Саатлинского района Мохлат Аббасов умер в результате удара током во время починки водного мотора.

Жительница Гедабекского района Кёнуль Мамедова скончалась по дороге в больницу от пищевого отравления.

По указанным фактам ведутся расследования.