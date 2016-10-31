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    В результате неосторожного обращения с оружием сотрудник министерства получил огнестрельное ранение

    Раненый Керим Салимов госпитализирован

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Консультант-инспектор Саатлинского регионального отдела министерства экологии и природных ресурсов по неосторожности получил огнестрельное ранение.

    Как сообщает Report, данную информацию распространила пресс-служба министерства внутренних дел.

    Отмечается, что 30 октября в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем, сотрудник министерства Керим Салимов получил ранение.

    Раненый был доставлен в больницу.

    Сотрудники Саатлинского районного отделения полиции обнаружили на месте происшествия ружье мари "ИЖ-27".

    По данному факту проводится расследование. 

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