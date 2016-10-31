В результате неосторожного обращения с оружием сотрудник министерства получил огнестрельное ранение

31 октября, 2016 12:43

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Консультант-инспектор Саатлинского регионального отдела министерства экологии и природных ресурсов по неосторожности получил огнестрельное ранение. Как сообщает Report, данную информацию распространила пресс-служба министерства внутренних дел. Отмечается, что 30 октября в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем, сотрудник министерства Керим Салимов получил ранение. Раненый был доставлен в больницу. Сотрудники Саатлинского районного отделения полиции обнаружили на месте происшествия ружье мари "ИЖ-27". По данному факту проводится расследование.