В результате неосторожного обращения с оружием сотрудник министерства получил огнестрельное ранение

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Консультант-инспектор Саатлинского регионального отдела министерства экологии и природных ресурсов по неосторожности получил огнестрельное ранение.
Как сообщает Report, данную информацию распространила пресс-служба министерства внутренних дел.
Отмечается, что 30 октября в результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем, сотрудник министерства Керим Салимов получил ранение.
Раненый был доставлен в больницу.
Сотрудники Саатлинского районного отделения полиции обнаружили на месте происшествия ружье мари "ИЖ-27".
По данному факту проводится расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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