 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате ДТП на одной и той же улице в Баку пострадали 2 женщины

    По обеим фактам ведется расследование отделении Государственной дорожной полиции Хатаинского района

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В результате двух ДТП на одной и той же улице в Баку пострадали 2 женщины.

    Как сообщает Report, обе аварии произошли в Хатаинском районе. 

    Согласно информации, на улице Кислорода грузовой автомобиль марки "КамАЗ" сбил 31-летнюю Гасанову Кямалю, переходившую дорогу вместе со своим ребенком. К.Гасанова госпитализирована.

    В время другого происшествия автомобиль марки Kia сбил 59-летнюю Меликову Сарай Аллахверди гызы. С.Меликова также  госпитализирована. 

    По обоим фактам ведется расследование  в отделении Государственной дорожной полиции Хатаинского района.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi