В результате аварии в Сальяне пострадали 5 человек - СПИСОК

6 июля, 2017 13:34

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ На пролегающем через село Гуючу Сальянского района отрезке магистральной дороги Алят-Астара произошла авария. Как сообщает аранское бюро Report, столкнулись две легковые машины. В результате аварии пострадали 5 человек - жительница Сумгайыта Аманет Булуд гызы Алекперова 1974 г.р., житель Сумгайыта Заур Мохлет оглу Гусейнов 1978 г.р., житель Астары Садиг Искендер оглу Джаббаров 1987 г.р., Адиль Типиш оглу Исмиев 1953г.р. и Чингиз Танрыверди оглу Таиров 1976 г.р. Пострадавшие доставлены в Сальянскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.