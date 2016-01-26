​В ресторане, где сын чиновника совершил вооруженное нападение, произошла кража

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В расположенном в поселке Локбатан ресторане "Зейта" ("Zeytə") совершена кража.

Как сообщает Report, владелица ресторана Кенуль Мурсалова в своем обращении в полицию сообщила о краже из ресторана бытового и электрического оборудования.

По факту ведется расследование.

Отметим, что в прошлом месяце местные СМИ сообщали о совершении в указанном ресторане сыном чиновника (сыном начальника Территориального налогового управления №14 министерства налогов Фахраддина Алиева Магеррамом Алиевым) вооруженного нападения.