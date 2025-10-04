Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Куре утонул человек

    Происшествия
    • 04 октября, 2025
    • 10:13
    В Куре утонул человек

    В реке Кура утонул человек.

    Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    На горячую линию министерства 112 поступила информация о том, что в части реки Кура, проходящей через село Джавад Сабирабадского района, утонул человек.

    К поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

