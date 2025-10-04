В Куре утонул человек
Происшествия
- 04 октября, 2025
- 10:13
В реке Кура утонул человек.
Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На горячую линию министерства 112 поступила информация о том, что в части реки Кура, проходящей через село Джавад Сабирабадского района, утонул человек.
К поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Последние новости
10:38
Шахбаз Шариф: Пакистан приветствует прекращение огня в секторе ГазаДругие страны
10:34
В Кяльбаджаре заложен фундамент самой высотной ветровой электростанцииЭнергетика
10:33
РФ этой ночью атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетамиДругие страны
10:28
Азербайджан увеличил расходы на импорт товаров из Турции почти на 6%Бизнес
10:23
Фото
В БСУ открылся VI Международный форум по новым вызовам в образованииНаука и образование
10:14
Санаэ Такаити возглавила ЛДП и может стать первой женщиной-премьером ЯпонииДругие страны
10:13
В Куре утонул человекПроисшествия
10:06
Россия минувшей ночью повторно атаковала энергосистему Черниговской области УкраиныДругие страны
10:05