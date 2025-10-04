В Куре утонул человек

В реке Кура утонул человек.

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На горячую линию министерства 112 поступила информация о том, что в части реки Кура, проходящей через село Джавад Сабирабадского района, утонул человек.

К поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.