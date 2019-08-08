В регионе Азербайджана мужчина упал с дерева и умер - ВИДЕО

В Кюрдамирском районе Азербайджана местный житель упал с дерева в своём саду.
Как передаёт верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зарегистрирован в селе Дейирманлы.
Житель села Ахмедов Бабаш Агакиши оглу (1937 года рождения) упал с дерева по неосторожности. Мужчина был немедленно доставлен в отделение реанимации Кюрдамирской районной центральной больницы. Несмотря на вмешательство врачей, жизнь пострадавшего спасти не удалось и он скончался.
По факту ведётся расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости