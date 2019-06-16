В регионе Азербайджана произошла смертельная авария - ФОТО

В Евлахском районе Азербайджана произошла дорожная авария со смертельным исходом.

Как передаёт карабахское бюро Report, дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на участке дороги Мингячевир-Бахрамтепе, проходящем по территории села Гоюнбиняси.

В результате столкновения грузовой машины марки "Газель" с легковым автомобилем марки "ВАЗ-2106" водитель последнего - 30-летний Халилов Эльшан - скончался на месте, ещё двое - 18-летний Гадирли Юсиф и 23-летний Гадирли Бабек - получили травмы тела различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в Евлахскую районную центральную больницу.

По факту ведётся расследование.