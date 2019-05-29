В регионе Азербайджана автомобиль сбил пешеходов

В Ширванском районе Азербайджана произошла дорожная авария в результате которой пострадали пешеходы.

Как передаёт аранское бюро Report, автомобиль марки "ГАЗ-31", находившийся вечером в движении по проспекту Гейдара Алиева, сбил пытавшихся перейти дорогу жителей города Ширван Мамедова Халида 1970-го года рождения и Чикунова Дмитрия Викторовича 1978-го года рождения. Пешеходы, получившие тяжёлые телесные травмы, были размещены в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведётся расследование.