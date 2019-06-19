В регионе Азербайджана 34-летний мужчина остался под комбайном

Житель Агстафинского района Азербайджана по неосторожности получил тяжёлые травмы.

Как передаёт западное бюро Report, житель села Ярадуллу, 34-летний Турхан Гусейнов во время уборки пшеничного поля остался под комбайном. Он был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами тела.

Сообщается, что во время уборки в комбайне возникла неисправность. Т.Гусейнов сошёл с комбайна, чтобы устранить проблему, во время чего двигатель комбайна завёлся и машина наехала на сельчанина.

По факту ведётся следствие.