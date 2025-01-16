В различные учреждения направлено 185 представлений по случаям коррупции

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре направило 185 представлений в различные учреждения.

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре направило 185 представлений в различные учреждения.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на оперативном совещании в ведомстве.

Главное управление, учитывая важность превентивных мер в борьбе с коррупцией, направило представления с целью устранения условий, способствующих коррупционным преступлениям, и недопущения их повторения в будущем.

В результате этих представлений ряд сотрудников был привлечен к дисциплинарной ответственности, а также приняты другие необходимые меры.