В различные учреждения направлено 185 представлений по случаям коррупции

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре направило 185 представлений в различные учреждения.
Как сообщает Report, об этом было заявлено на оперативном совещании в ведомстве.
Главное управление, учитывая важность превентивных мер в борьбе с коррупцией, направило представления с целью устранения условий, способствующих коррупционным преступлениям, и недопущения их повторения в будущем.
В результате этих представлений ряд сотрудников был привлечен к дисциплинарной ответственности, а также приняты другие необходимые меры.